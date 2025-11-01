Fiorentina ufficiale la separazione con Daniele Pradè | Scelta di comune accordo
Dopo anni di collaborazione, il club viola e il direttore sportivo si dicono addio. Commisso: “Grazie per la passione e la professionalità, gli auguriamo il meglio per il futuro”. È arrivata l’ufficialità: Daniele Pradè lascia la Fiorentina. Il club viola ha annunciato in una nota la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il proprio direttore sportivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ancora caos in casa Fiorentina: Daniele Pradè non è più il Ds della viola L'annuncio tramite un comunicato ufficiale del club, che annuncia la fine del rapporto 'di comune accordo' Continua il momento buio a Firenze, ma la panchina di Pioli sembra resta - facebook.com Vai su Facebook
. @acffiorentina, ufficiale l'addio di Pradè - X Vai su X
Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club - Annunciata con un comunicato ufficiale la separazione col direttore sportivo Daniele Pradè: "ACF Fiorentina. Da tuttomercatoweb.com
Pradè lascia la Fiorentina, ufficiale: il comunicato del club viola sulla separazione con il direttore sportivo. I dettagli - Pradè lascia la Fiorentina, ufficiale: il comunicato del club viola sulla separazione con il direttore sportivo. juventusnews24.com scrive
Fiorentina, adesso è ufficiale la separazione con Pradè! Arriva il comunicato del club viola e il futuro… - Il club viola ha annunciato con una nota la conclusione del rapporto Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. Scrive lazionews24.com