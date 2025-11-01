Fiorentina-Lecce probabili formazioni e dove vederla in tv

Sarà una sfida che si giocherà in un clima a dir poco particolare quella tra Fiorentina e Lecce. Dopo le dimissioni di Daniele Pradè, la gara del Franchi di domani (ore 15) diventa ancora più delicata per la squadra di Stefano Pioli. I viola infatti sono ancora in cerca della prima vittoria in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it