Fiorentina | i convocati per il Lecce Esonero di Pradè per riaprire a Palladino? Le condizioni di Gosens
Partita da dentro o fuori, soprattutto per Pioli, domani, domenica 2 novembre 2025, contro il Lecce. Nonostante lo scossone dovuto all'esonero improvviso di Pradè. Si sussurra voluto da Commisso per riaprire la porta a Palladino nel caso Pioli venisse esonerato dopo la partita con i pugliesi o dopo quella successiva, contro il Genoa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?Poche ore ci dividono da #fiorentina #bologna. Ecco la lista dei convocati di #Pioli ? - facebook.com Vai su Facebook
I convocati per SK Rapid-Fiorentina? $forzaviola $fiorentina $uecl - X Vai su X
Lecce, in 24 convocati per la Fiorentina. Forfait di Pierret - Rientra invece in gruppo Riccardo Sottil ce potrebbe giocare a gara in corso. Si legge su leccezionale.it
Fiorentina-Lecce, i 24 convocati di Di Francesco: rientro per l'ex Sottil e per Pierret - Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la Fiorentina- Lo riporta tuttomercatoweb.com
Fiorentina-Lecce, i convocati giallorossi: rientra Sottil, out Pierret - Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato ventiquattro calciatori per la gara Fiorentina – Lecce, 10ª giornata della Serie A Enilive, in programma domani alle ore 15:00. calciolecce.it scrive