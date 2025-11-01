Fiorentina finisce l' era Pradè | rescissione consensuale tra il ds e il club

L’interruzione del lungo rapporto fra la Fiorentina e Pradè è stata consensuale ed è stata decisa «di comune accordo» come evidenziato anche dallo stesso comunicato del club. Il dirigente romano, 58 anni, già in viola dal 2014 al 2016 sotto la gestione Della Valle, poi tornato alla Fiorentina nel 2019 con l’avvento alla guida del club di Commisso, aveva dichiarato nelle scorse settimane,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fiorentina, finisce l'era Pradè: rescissione consensuale tra il ds e il club

Argomenti simili trattati di recente

