Fiorentina e Pradè si separano risolto il contratto con il direttore sportivo
La Fiorentina e Daniele Pradè si separano. Lo comunica il club affermando che la decisione è stata presa “di comune accordo”. La società, a partire dal presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il direttore generale Alessandro Ferrari “ringraziano sentitamente il direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità”. “A Daniele – le parole del presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”. ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Terremoto Fiorentina, salta Daniele Pradè. Risolto il contratto con il direttore sportivo - Il Pradè bis si conclude così dopo sei anni: era tornato in viola il primo luglio del 2019 ... Scrive msn.com