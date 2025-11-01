La Fiorentina e Daniele Pradè si separano. Lo comunica il club affermando che la decisione è stata presa “di comune accordo”. La società, a partire dal presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il direttore generale Alessandro Ferrari “ringraziano sentitamente il direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità”. “A Daniele – le parole del presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”. ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fiorentina e Pradè si separano, risolto il contratto con il direttore sportivo