Firenze, 1 novembre 2025 – Alla vigilia di una partita delicatissima come quella contro il Lecce, spartiacque per il futuro immediato della Fiorentina, arriva una presa di posizione ancor più marcata da parte della Curva Fiesole, che non ha mai nascosto il proprio malcontento per il momento che sta attraversando la Fiorentina (non ultima la contestazione contro il Bologna) ma che stanotte ha deciso di tappezzare la città con una serie di striscioni dal significato eloquente. Tutti nel mirino, nessuno escluso. Da Rocco Commisso ai calciatori, passando per dirigenti e allenatore. Questa volta anche Stefano Pioli è finito sul banco degli imputati, nei giorni in cui si parla con insistenza di contatti per un eventuale sostituto qualora la partita contro il Lecce (e in seconda battuta anche quella contro il Genoa) dovesse andare male. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, cresce la contestazione della Curva Fiesole. Città tappezzata di striscioni, tutti nel mirino