Finto carabiniere ruba dell' oro con la tecnica dell’auto del marito defunto

Un nuovo e cinico episodio di truffa agli anziani ha colpito la comunità di Pontecorvo, nel sud della Provincia di Frosinone. Una donna di 78 anni è stata raggirata da un malvivente che, con una subdola messa in scena, è riuscito a sottrarle monili e gioielli in oro di valore ancora da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

TORNIMPARTE – In due raggirano un’anziana con la truffa del finto carabiniere, ma i militari arrivano davvero. - facebook.com Vai su Facebook

Sventata in Marmilla una truffa del finto carabiniere da oltre 40 mila euro: arrestati due campani - X Vai su X

La truffa del finto carabiniere a Palermo - Un uomo di 44 anni è stato arrestato per avere messo in pratica la truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana a Palermo. Riporta meridionews.it

Anziana di Cesena salvata dal nipote: condanna per il truffatore finto carabiniere - Se non ci saranno modifiche nella sentenza (in un eventuale Appello) dovrà scontare due anni di ... Lo riporta corriereromagna.it

Si finge carabiniere e ruba diecimila euro di gioielli a un'anziana: arrestato a Palermo un 44enne - Così, quando è uscito da casa della donna con il bottino, lo hanno arrestato ... Da lasicilia.it