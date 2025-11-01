Finto carabiniere ruba dell' oro con la tecnica dell’auto del marito defunto

Un nuovo e cinico episodio di truffa agli anziani ha colpito la comunità di Pontecorvo, nel sud della Provincia di Frosinone. Una donna di 78 anni è stata raggirata da un malvivente che, con una subdola messa in scena, è riuscito a sottrarle monili e gioielli in oro di valore ancora da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it