Finto carabiniere ruba dell' oro con la tecnica dell’auto del marito defunto
Un nuovo e cinico episodio di truffa agli anziani ha colpito la comunità di Pontecorvo, nel sud della Provincia di Frosinone. Una donna di 78 anni è stata raggirata da un malvivente che, con una subdola messa in scena, è riuscito a sottrarle monili e gioielli in oro di valore ancora da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
