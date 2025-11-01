Finto carabiniere ruba dell' oro con la tecnica dell’auto del marito defunto

Frosinonetoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo e cinico episodio di truffa agli anziani ha colpito la comunità di Pontecorvo, nel sud della Provincia di Frosinone. Una donna di 78 anni è stata raggirata da un malvivente che, con una subdola messa in scena, è riuscito a sottrarle monili e gioielli in oro di valore ancora da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Finto carabiniere truffa anziana e ruba l’oro. Dopo mesi trovato da quelli “veri” - PARETE – I Carabinieri della Stazione di Parete, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, hanno denunciato un ventenne del Napoletano, ritenuto responsabile di una t ... Scrive casertace.net

finto carabiniere ruba oroLa truffa del finto carabiniere a Palermo - Un uomo di 44 anni è stato arrestato per avere messo in pratica la truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana a Palermo. meridionews.it scrive

Anziana di Cesena salvata dal nipote: condanna per il truffatore finto carabiniere - Se non ci saranno modifiche nella sentenza (in un eventuale Appello) dovrà scontare due anni di ... Secondo corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Finto Carabiniere Ruba Oro