Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 1 e domenica 2 novembre
Primo fine settimana del mese all’insegna di tanti eventi e per tutti i gusti. Ecco quelli scelti per voi da Foggia Today.Sabato 1 novembreFoggiaAl Teatro Giordano va in scena in scena 'Malavita' per la regia di Dino La CeciliaAl Teatro Regio di Capitanata va in scena la commedia ‘A. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
