Fine settimana con contenuti vari come il tempo previsto nel corso dello stesso

Nel Meridione d’Italia le giornate di oggi e di domani dovrebbero essere caratterizzate da condizioni del tempo che, seppur diverse a prima vista, appaiono molto simili a quelle primaverili.Tanto almeno per buona parte del centro e del sud del Paese. Per il resto del centro e in tutto il nord, il tempo tenderà in prevalenza a variare. Limitando l’osservazione alla sola Capitale, “dove si puote ciò che si vuole”, prendendo in prestito da Dante una sua espressione le varie condizioni appena citate, sebbene condite con salsa politica, tenderebbero a uniformarsi.Continueranno, come spesso accade, a proseguire allo stesso modo, nell’attesa dell’inizio della prossima settimana, la prima di novembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it