Final Fantasy 14 Online riceve la data di uscita ed i primi dettagli Patch 7.4 Into the Mist

SQUARE ENIX ha condiviso oggi i primi dettagli sulla Patch 7.4 di Final Fantasy 14 Online, intitolata “ Into the Mist ”, insieme alla data d’uscita fissata per martedì 16 dicembre 2025, durante la 89ª Letter from the Producer LIVE. La serie di aggiornamenti Patch 7.4x introdurrà numerose nuove attività e contenuti per i giocatori, tra cui nuove missioni dello scenario principale, un nuovo dungeon, una nuova prova, il nuovo tier della serie di raid Arcadion, un Variant & Criterion Dungeon, oltre ad aggiunte al sistema Duty Support, aggiornamenti al PvP, al Gold Saucer, alla regione di Occult Crescent, una nuova stella per l’Esplorazione Cosmica e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Game-experience.it

