Film in uscita prossimamente al cinema
Dai suoi albori, il cinema nasce come arte in grado di aggregare le persone: un proiettore, uno schermo e un pubblico al quale mostrare quanto realizzato dagli autori. Nel corso dei decenni, la sala cinematografica è diventata un punto di riferimento per le persone, tutte con in comune il desiderio di viaggiare con la mente e di lasciarsi emozionare dalle immagini e dai suoni in movimento. Ancora adesso è così: nonostante alcune fase di crisi e l’avvento dei nuovi media e, soprattutto, della piattaforme streaming, il cinema rimane innanzitutto un’esperienza da vivere immergendosi nel buio della sala, la quale rimane il fulcro di ciò che, non a caso, è ancora adesso definito il grande schermo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Con Io sono Rosa Ricci, film in uscita nelle sale italiane a partire da oggi (giovedì 30 ottobre 2025), la regista Lyda Patitucci porta sul grande schermo un racconto intenso e cupo - facebook.com Vai su Facebook
I 5 film imperdibili in uscita nel mese di novembre 2025 - Novembre 2025 sarà il palcoscenico di numerose pellicole di altissimo livello. Da cinema.everyeye.it
Supercinema. I film in uscita nel weekend in Italia: 31 ottobre 2025 - Tra i titoli: Cinque secondi, Dracula, The Ugly Stepsister,The Toxic Avenger, Io sono Rosa Ricci, The Mastermind. Segnala msn.com
I nuovi film in uscita al cinema: "Io sono Rosa Ricci" e "Dracula: L'amore perduto" - In sala arrivano "Io Sono Rosa Ricci", "Dracula L'amore perduto" "5 Secondi" ... Lo riporta gazzetta.it