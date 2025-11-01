Filippine esercitazione congiunta con Usa Australia e Nuova Zelanda nel Mar Cinese Meridionale
Le forze armate delle Filippine hanno organizzato esercitazioni navali e aeree con Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda da giovedì a venerdì nel conteso Mar Cinese Meridionale. È la dodicesima esercitazione militare di questo tipo che le Filippine affermano di aver organizzato con altre nazioni amiche dallo scorso anno, per proteggere i propri diritti sovrani nelle acque contese. Le ultime esercitazioni militari hanno incluso una simulazione di guerra antisommergibile, rifornimento e rifornimento in mare, sorvoli ed esercitazioni di comunicazione e hanno coinvolto una fregata missilistica guidata dalla marina filippina e un aereo di sorveglianza, un’altra fregata australiana con un elicottero MH-60R Seahawk, una nave ausiliaria della marina neozelandese e un cacciatorpediniere missilistico guidato dalla marina americana, l’USS Fitzgerald, hanno detto le forze armate filippine. 🔗 Leggi su Lapresse.it
