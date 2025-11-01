Filiera latte | settore in crescita ma preoccupa la concorrenza europea
Si è tenuto alla fiera di Treviglio il focus sulla filiera del latte promosso da Coldiretti Bergamo, un momento di confronto tra allevatori ed esperti del settore per analizzare le prospettive del comparto e delineare le strategie future. All’incontro sono intervenuti Giorgio Apostoli, responsabile nazionale della zootecnia Coldiretti, Mauro Belloli, responsabile economico di Coldiretti Lombardia, Gabriele Borella, presidente di Coldiretti Bergamo ed Erminia Comencini, direttore di Coldiretti Bergamo, Nel suo intervento, Mauro Belloli ha offerto un’analisi dettagliata dell’andamento del settore, evidenziando come la filiera casearia italiana sia cresciuta nel tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
