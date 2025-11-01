Filiale chiusa clienti infuriati Banca Intesa è solo a Marina In 10 anni spariti 38 sportelli

Possiamo parlare di una vera e propria moria. E’ quella delle filiali di banca: 38 sportelli spariti in provincia negli ultimi 10 anni, da 105 nel 2014 a 67 nel 2024. Con una perdita di 264 lavoratori: erano 747, ora sono 483. L’ultimo è il caso di Banca Intesa in via Puccini a Massa, l’unica dell’istituto in città. I (tanti) clienti della banca sono infuriati. A nome loro parla Franco Peselli. "Sono un correntista di Intesa San Paolo – afferma – e voglio denunciare, anche a nome di altri clienti della banca, l’insopportabile disservizio derivante dalla scelta organizzativa di chiusura della filiale di Massa, in via Giacomo Puccini e il relativo accorpamento dei servizi nella filiale di Marina di Massa, in via Zolezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it