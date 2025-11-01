Figura Skate Canada | Gutmann brillante terza nel programma corto a Saskatoon
Ottimo avvio per l’azzurra delle Fiamme Oro nella terza tappa del Grand Prix ISU. Gutmann chiude terza con 68.11 punti, a un passo dal suo primato personale. Brillante partenza per Lara Naki Gutmann allo Skate Canada 2025, terza tappa del Grand Prix ISU di pattinaggio artistico. Sul ghiaccio del SaskTel Centre di Saskatoon (Saskatchewan), la ventiduenne trentina delle Fiamme Oro ha offerto una prestazione convincente nel programma corto, totalizzando 68.11 punti, valore molto vicino al suo primato personale (68.43). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
