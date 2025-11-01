Fiera di San Martino è tutto pronto Ci saranno 380 espositori | le novità

Sono 380 gli espositori che animeranno la Fiera di San Martino a Grottammare che si terrà il 10 e 11 novembre, numeri simili con la passata edizione, ma con tante novità. La manifestazione fieristica, in realtà avrà inizio sabato 8 e domenica 9, come hanno documentato le consigliere Cristina Baldoni e Rossella Moscardelli. "E’ un calendario ricco di appuntamenti quello promosso per la storica fiera di San Martino – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Le bancarelle sono in linea con quelle della passata edizione, ma si nota un aumento degli ambulanti che si dedicano al cibo e che occuperanno gran parte della pineta Ricciotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

