Fiera Campionaria OktoBerg Fest mostre e spettacoli | il week-end in città
Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la Fiera Campionaria alla PromoBerg, l’OktoBerg Fest e il menù speciale zucca e funghi al Piazzale degli Alpini, Fotografica Bergamo Festival e il mercatino dell’antiquariato in piazza Dante (sabato). Da annotare, inoltre, spettacoli per bambini e famiglie, mostre, il Festival violoncellistico alla Sala Piatti (domenica) e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 1 e domenica 2 novembre. BERGAMO SABATO 1° NOVEMBRE – Alla PromoBerg torna la “Fiera Campionaria” – Mercatino dell’antiquariato in Piazza Dante – “Coraggiosi si diventa”, la quinta edizione di Fotografica Bergamo Festival – Al Daste la mostra “Stratos – Le città nella città” – “OktoBerg Fest” al Piazzale degli Alpini: le date dell’edizione 2025 – Al Piazzale degli Alpini menù speciale zucca e funghi DOMENICA 2 NOVEMBRE – Alla PromoBerg torna la “Fiera Campionaria” – Al Teatro Prova in scena “Duetto” – “Coraggiosi si diventa”, la quinta edizione di Fotografica Bergamo Festival – Apertura della Casa Museo Polli Stoppani – Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end – Al Daste la mostra “Stratos – Le città nella città” – Festival violoncellistico, alla Sala Piatti concerto di Liav Kerbel – “OktoBerg Fest” al Piazzale degli Alpini: le date dell’edizione 2025 – Al Piazzale degli Alpini menù speciale zucca e funghi – Al Piazzale degli Alpini tributo ai Queen. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
Il convegno alla Fiera Campionaria per ricordare l’ospedale che ha svolto tantissime missioni umanitarie all’estero. - facebook.com Vai su Facebook
Fiera Campionaria, birra e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Dal 29 ottobre al 2 novembre alla Promoberg, a Bergamo, si terrà la nuova edizione della Fiera Campionaria – Idee, novità, tradizioni. Lo riporta bergamonews.it
Campionaria, OktoBerg Fest e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - La Fiera Campionaria alla PromoBerg, l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, “Söcafest” a Palazzago, cineforum a Nembro, Fiato ai libri a Seriate, Molte Fedi alla chiesa di Ognissanti a Bergamo, il ... Lo riporta bergamonews.it
Dal 29 ottobre torna la Fiera Campionaria di Bergamo - Il programma - Il meglio della produzione nazionale in una quarantina di settori merceologici. Si legge su ecodibergamo.it