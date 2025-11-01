Fiera Campionaria OktoBerg Fest mostre e spettacoli | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la Fiera Campionaria alla PromoBerg, l’OktoBerg Fest e il menù speciale zucca e funghi al Piazzale degli Alpini, Fotografica Bergamo Festival e il mercatino dell’antiquariato in piazza Dante (sabato). Da annotare, inoltre, spettacoli per bambini e famiglie, mostre, il Festival violoncellistico alla Sala Piatti (domenica) e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 1 e domenica 2 novembre. BERGAMO SABATO 1° NOVEMBRE – Alla PromoBerg torna la “Fiera Campionaria” – Mercatino dell’antiquariato in Piazza Dante – “Coraggiosi si diventa”, la quinta edizione di Fotografica Bergamo Festival – Al Daste la mostra “Stratos – Le città nella città” – “OktoBerg Fest” al Piazzale degli Alpini: le date dell’edizione 2025 – Al Piazzale degli Alpini menù speciale zucca e funghi DOMENICA 2 NOVEMBRE – Alla PromoBerg torna la “Fiera Campionaria” – Al Teatro Prova in scena “Duetto” – “Coraggiosi si diventa”, la quinta edizione di Fotografica Bergamo Festival – Apertura della Casa Museo Polli Stoppani – Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end – Al Daste la mostra “Stratos – Le città nella città” – Festival violoncellistico, alla Sala Piatti concerto di Liav Kerbel – “OktoBerg Fest” al Piazzale degli Alpini: le date dell’edizione 2025 – Al Piazzale degli Alpini menù speciale zucca e funghi – Al Piazzale degli Alpini tributo ai Queen. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

