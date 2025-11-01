Fico a Cirielli | In Campania avremo una maggioranza molto forte

Tempo di lettura: < 1 minuto “Noi avremo una maggioranza molto ampia, stabile e molto forte che affronterà i temi importanti. Queste sono speranze a cui si attacca Cirielli”. C osì Roberto Fico, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Campania, risponde a distanza all’avversario del centrodestra, Edmondo Cirielli, che oggi ha affermato che un eventuale governo regionale a guida centrosinistra “non sarà stabilissimo”. In occasione della presentazione della lista di Ava, Fico ha aggiunto: “Noi siamo coesi e stiamo andando benissimo, lo abbiamo dimostrato al teatro Mediterraneo a Napoli alcuni giorni fa, lo abbiamo dimostrato ieri a Portici e lo dimostriamo qui oggi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fico a Cirielli: “In Campania avremo una maggioranza molto forte”

