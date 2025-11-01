Fiamme e paura a Corsico Incendio alla Sinextra città in allarme nella notte Il rogo spento solo all’alba

Ilgiorno.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato definitivamente spento l’incendio divampato nella tarda serata di giovedì all’interno dell’impianto Sinextra, azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti di via Archimede 4-6, ex Masotina. Le fiamme, partite intorno alle 22, hanno tenuto in allarme la città per tutta la notte, sprigionando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti una trentina di vigili del fuoco, con una decina di mezzi, impegnati fino all’alba nelle complesse operazioni di spegnimento. In supporto anche ambulanze dell’Areu e tecnici dell’Arpa Lombardia, incaricati di monitorare la qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

fiamme e paura a corsico incendio alla sinextra citt224 in allarme nella notte il rogo spento solo all8217alba

© Ilgiorno.it - Fiamme e paura a Corsico. Incendio alla Sinextra città in allarme nella notte. Il rogo spento solo all’alba

Argomenti simili trattati di recente

fiamme paura corsico incendioIncendio a Corsico: Synextra devastata dalle fiamme spente solo all’alba. Cause e danni del rogo - L’incendio divampato ieri sera intorno alle 22 a Corsico <a href="https://www. Scrive ilgiorno.it

fiamme paura corsico incendioGrosso incendio alla Sinextra di via Archimede a Corsico: fiamme visibili a chilometri di distanza - Il rogo è divampato intorno alle 22 all’interno dell’impianto di lavorazione: ancora ignote le cause. Si legge su ilgiorno.it

fiamme paura corsico incendioIncendio in stabilimento di rifiuti nel Milanese, il Comune: "Si può uscire di casa” - Incendio in un impianto di rifiuti a Corsico: fumo, paura e controlli sulla qualità dell’aria. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Paura Corsico Incendio