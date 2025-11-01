Fiamme e paura a Corsico Incendio alla Sinextra città in allarme nella notte Il rogo spento solo all’alba

È stato definitivamente spento l’incendio divampato nella tarda serata di giovedì all’interno dell’impianto Sinextra, azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti di via Archimede 4-6, ex Masotina. Le fiamme, partite intorno alle 22, hanno tenuto in allarme la città per tutta la notte, sprigionando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti una trentina di vigili del fuoco, con una decina di mezzi, impegnati fino all’alba nelle complesse operazioni di spegnimento. In supporto anche ambulanze dell’Areu e tecnici dell’Arpa Lombardia, incaricati di monitorare la qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

