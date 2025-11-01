fiab arezzo rinnovata e aperta ai cittadini la ciclofficina al cas del pionta

Arezzo, 1 novembre 2025 – Fiab Arezzo rinnova e rende disponibile a soci e cittadini lo spazio ciclofficina al Cas del parco del Pionta. Fiab Arezzo annuncia l’ apertura settimanale in nuovi locali dello Spazio Ciclofficina presso il CAS del Parco del Pionta, che si terrà venerdì 7 novembre 2025 dalle ore 17:00 fino alle 19,00. La Ciclofficina FIAB Arezzo sarà un luogo aperto, pensato non solo per i Soci FIAB ma per tutti i cittadini, con l’obiettivo di offrire un punto di incontro, informazione e supporto a chiunque voglia avvicinarsi a una mobilità più consapevole, sostenibile e rispettosa dell’ambiente urbano soprattutto nella nostra città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

