Festa per ’Ho perso l’hammond’ La storica band compie 20 anni
Vent’anni di musica e di amicizia. E’ passato molto tempo dai ritrovi in cantina, improvvisata sala prove, ma la passione è intatta. Il gruppo ‘Ho perso l’hammond’ ha festeggiato 20 anni con un pranzo tra amici, alla Fornace 3.0 di Monzone e un pomeriggio di musica. "Un evento molto gradito - racconta Norberto Borzacca - molte persone ci hanno suggerito di farlo diventare appuntamento annuale. Sul palco batteristi e bassisti che negli anni hanno collaborato con noi e anche le coriste. Nei primi Duemila - dice - mi capitava di frequentare la sala prove di Roberto Mazzini, il batterista, a Villafranca, dove musicisti di buon livello si alternavano a suonare blues e funky. 🔗 Leggi su Lanazione.it
