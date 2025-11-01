festa di ognissanti gli auguri da inviare il 1 novembre ad amici e parenti su whatsapp e facebook

Il 1 novembre celebriamo la festa di Ognissanti, una ricorrenza speciale in cui la tradizione cristiana onora tutti i Santi ed è un’occasione per scambiarsi auguri sinceri e per condividere con amici e parenti un pensiero affettuoso che possa arricchire questa giornata di significato e riflessione. Pur essendo una festività religiosa, Ognissanti è ufficialmente riconosciuta anche dal nostro ordinamento, motivo per cui scuole e molti luoghi di lavoro oggi sono chiusi, dando a tutti l’opportunità di prendersi del tempo libero da dedicare alla famiglia. Buon Ognissanti! Un giorno speciale per celebrare chi porta luce e positività nella nostra vita!. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

