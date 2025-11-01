Festa di Capodanno in piazza Valenti fa un passo indietro | Ma suggerisco l’artista BigMama
Aveva riempito piazza Sant’Agostino con il suo " Capodanno diabolico ", una festa travolgente che aveva fatto ballare Arezzo fino a notte fonda. Ma per il 31 dicembre 2025 Mauro Valenti, storico patron della Fondazione Arezzo Wave, ha deciso di fare un passo indietro. Nessuna candidatura al bando del Comune per l’organizzazione della notte più lunga dell’anno. "Dopo un’attenta valutazione – ha dichiarato Valenti – ho deciso di non partecipare al bando per l’evento di fine anno 2025 del Comune. Pur avendo preso parte con soddisfazione all’edizione precedente, quest’anno alcune dinamiche emerse mi hanno portato a fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
