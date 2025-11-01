Bergamo. Una vera e propria festa della pallavolo. È ciò che andrà in scena a ChorusLife durante la giornata di sabato 1 novembre, dal pomeriggio alla sera: prima con il gioco in piazza, poi in serata alle 20:30 la grande sfida dell Volley Bergamo 1991 all’Arena, esattamente come accaduto lo scorso marzo, quando per la prima volta le rossoblù sono scese sul taraflex del nuovo impianto cittadino. Era gara-2 dei playoff, Conegliano vinse il match 3-0 mettendo fine al percorso della squadra di Carlo Parisi. Questa volta si gioca invece per la settima giornata di Regular Season. Bergamo va alla ricerca di un’impresa che possa migliorare una classifica finora poco soddisfacente, con appena 5 punti raccolti, frutto di una vittoria e due delle cinque sconfitte incassate al tiebreak. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Festa della pallavolo a ChorusLife: pomeriggio di gioco in piazza, la sera arriva Conegliano