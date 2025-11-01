festa dei santi bollino rosso sulla statale 36

LECCO Ponte di Ognissanti di esodo e controesodo sulla Statale 36. Gli esperti di Anas che la gestiscono avvertono che la superstrada che collega l’hinterland di Milano e le porte della Valtellina, passando per la Brianza e il lago di Como, è una delle strade che si prevedono più trafficate per il ponte dei Santi in corso. Da questa mattina in tanti sono già in viaggio per lasciare le città e raggiungere le località sul lago di Como, ma anche le montagne della Valtellina, oltre che della Valsassina. Domani pomeriggio, domenica, poi compiranno in tragitto inverso per tornare a casa, unendosi a quanti si sposteranno solo la domenica per la classica gita toccata e fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

