Festa dei Santi Bollino rosso sulla Statale 36
LECCO Ponte di Ognissanti di esodo e controesodo sulla Statale 36. Gli esperti di Anas che la gestiscono avvertono che la superstrada che collega l’hinterland di Milano e le porte della Valtellina, passando per la Brianza e il lago di Como, è una delle strade che si prevedono più trafficate per il ponte dei Santi in corso. Da questa mattina in tanti sono già in viaggio per lasciare le città e raggiungere le località sul lago di Como, ma anche le montagne della Valtellina, oltre che della Valsassina. Domani pomeriggio, domenica, poi compiranno in tragitto inverso per tornare a casa, unendosi a quanti si sposteranno solo la domenica per la classica gita toccata e fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Padre Enzo Fortunato. . Cara Bravagente buona festa di tutti i Santi - facebook.com Vai su Facebook
Festa dei Santi. Bollino rosso sulla Statale 36 - LECCO Ponte di Ognissanti di esodo e controesodo sulla Statale 36. Secondo ilgiorno.it
Meteo: Domenica infuocata con l'anticiclone Caronte, ecco le città da Bollino Rosso - Prepariamoci ad un giorno di festa davvero difficile sul fronte climatico con l'anticiclone Caronte. Secondo ilmeteo.it
Traffico, Ferragosto da bollino rosso: ecco quando partire - Ferragosto si avvicina e le vacanze della maggior parte degli italiani potrebbero entrare nel vivo ma per godere a pieno il relax della pausa di agosto è fondamentale conoscere quando partire e quando ... Segnala ilgiornale.it