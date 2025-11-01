Ferrara | Napoli insolitamente in difficoltà

Negli studi di Dazn si commenta la sfida tra Napoli e Como terminata per 0-0. Ciro Ferrara esalta in qualche modo il Como e parla di difficoltà del Napoli «Napoli insolitamente in difficoltà». Hernanes  ha aggiunto «Il Como ha dominato la partita ma, a parte il rigore, ha fatto fatica ad entrare nell’area  del Napoli per merito di Buongiorno e Rrahmani che hanno fatto molto bene al centro».   L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

