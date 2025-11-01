Fermo pesca fino al 30 | Basta con le decisioni calate sempre dall’alto E ora subito i ristori
GROSSETO Il fermo pesca è ormai ufficiale: il decreto ministeriale che dispone lo stop all’attività fino al 30 novembre è stato pubblicato nella serata di mercoledì, mettendo un ulteriore peso sulle spalle dei pescatori del Tirreno. La decisione arriva al termine di una lunga trattativa con la Commissione europea, che aveva ipotizzato una sospensione ancora più lunga, fino alla fine dell’anno, e un divieto totale di pesca a strascico in tutta la fascia costiera. Rispetto a quella prospettiva, la proroga fino a fine novembre è apparsa come l’unica soluzione praticabile per evitare l’apertura di una procedura di infrazione europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
