Fermato con la droga lancia un bidone della spazzatura addosso a un poliozotto

Milanotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con sé aveva della droga pronta per essere venduta, ma alla vista dei poliziotti la sua reazione è stata spaventosa. Arrestato per spaccio un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, con precedenti e irregolare in Italia. Il controllo e la fugaL'intervento della volante del Commissariato Ticinese è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Fermato in auto con 2 chilogrammi di droga - I carabinieri incappano in una vecchia conoscenza, un 49enne di Novellara: in macchina c’erano hashish, marijuana e tanti soldi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fermato Droga Lancia Bidone