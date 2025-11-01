Fermato con la droga lancia un bidone della spazzatura addosso a un poliozotto
Con sé aveva della droga pronta per essere venduta, ma alla vista dei poliziotti la sua reazione è stata spaventosa. Arrestato per spaccio un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, con precedenti e irregolare in Italia. Il controllo e la fugaL'intervento della volante del Commissariato Ticinese è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
