Fermate le uccisioni di cristiani o interverremo | l' avvertimento di Trump alla Nigeria
Il presidente statunitense Donald Trump intensifica le critiche verso il governo nigeriano, opo aver annunciato la designazione della Nigeria come “ country of particular concern ” per le violazioni della libertà religiosa. In una dichiarazione diffusa sui suoi canali social, ha chiesto al governo di Abuja di fermare quella che ha definito "una macelleria" contro i cristiani, minacciando la sospensione degli aiuti statunitensi e, secondo alcuni resoconti, l’eventuale preparazione di opzioni militari. Trump ha sostenuto che il cristianesimo è di fronte a una minaccia esistenziale in Nigeria e ha accusato gli estremisti islamici di essere responsabili delle violenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
