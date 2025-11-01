Fegato di maiale speranza per l’uomo? Il trapianto epatico che fa storia
Un uomo di 71 anni, affetto da un tumore epatico inoperabile e da una grave compromissione del fegato, è diventato il protagonista di un evento destinato a entrare nei libri di medicina. In Cina, un’équipe del First Affiliated Hospital of Anhui Medical University ha impiantato nel suo corpo un fegato di maiale geneticamente modificato, realizzando uno dei primissimi xenotrapianti epatici mai tentati su un paziente vivente. L’intervento, eseguito il 17 maggio 2024, ha utilizzato un organo di suino nel quale erano stati eliminati tre geni legati al rigetto e aggiunti sette geni umani per favorire la compatibilità immunologica e la corretta coagulazione del sangue. 🔗 Leggi su Panorama.it
Altre letture consigliate
Oggi ti diamo una ricetta semplice e gustosa per le tue grigliate d'inverno, oppure per le tue serate in casa. Fegato di maiale, con aglio e prezzemolo... nella sua retina! Che dire... . . . #CarniDalMondo #CarniSpeciali #carnidautore #macellaio #macelleri - facebook.com Vai su Facebook
Primo fegato di maiale trapiantato in un paziente vivo: “E’ l’inizio di una nuova era” - X Vai su X
Fegato di maiale contro l’insufficienza epatica: via libera al primo studio clinico umano - La FDA approva il primo studio clinico sull’uso di un fegato di maiale geneticamente modificato per filtrare il sangue in pazienti con insufficienza epatica acuta. Lo riporta it.euronews.com
Trapianto di fegato di maiale (geneticamente modificato) su pazienti umani, via libera della FDA al primo studio clinico - Lo xenotrapianto è un'opzione terapeutica che, almeno negli Stati Uniti ( e al netto degli interessi commerciali delle aziende che «producono» organi geneticamente modificati), viene presa in seria ... Si legge su corriere.it
In Cina primo trapianto al mondo di fegato maiale-uomo, ha funzionato per un mese - E' stato eseguito in Cina il primo xenotrapianto al mondo di fegato da maiale a uomo in un ricevente in vita, un paziente di 71 anni affetto da cirrosi correlata a epatite B e da carcinoma ... notizie.tiscali.it scrive