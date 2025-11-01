Fegato di maiale speranza per l’uomo? Il trapianto epatico che fa storia

Panorama.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un  uomo di 71 anni, affetto da un  tumore epatico inoperabile  e da una grave compromissione del fegato, è diventato il protagonista di un evento destinato a entrare nei libri di medicina. In  Cina, un’équipe del  First Affiliated Hospital of Anhui Medical University  ha impiantato nel suo corpo un  fegato di maiale geneticamente modificato, realizzando uno dei primissimi  xenotrapianti epatici  mai tentati su un  paziente vivente. L’intervento, eseguito il  17 maggio 2024, ha utilizzato un organo di suino nel quale erano stati  eliminati tre geni  legati al rigetto e  aggiunti sette geni umani  per favorire la compatibilità immunologica e la corretta coagulazione del sangue. 🔗 Leggi su Panorama.it

fegato di maiale speranza per l8217uomo il trapianto epatico che fa storia

© Panorama.it - Fegato di maiale, speranza per l’uomo? Il trapianto epatico che fa storia

Altre letture consigliate

Fegato di maiale contro l’insufficienza epatica: via libera al primo studio clinico umano - La FDA approva il primo studio clinico sull’uso di un fegato di maiale geneticamente modificato per filtrare il sangue in pazienti con insufficienza epatica acuta. Lo riporta it.euronews.com

Trapianto di fegato di maiale (geneticamente modificato) su pazienti umani, via libera della FDA al primo studio clinico - Lo xenotrapianto è un'opzione terapeutica che, almeno negli Stati Uniti ( e al netto degli interessi commerciali delle aziende che «producono» organi geneticamente modificati), viene presa in seria ... Si legge su corriere.it

In Cina primo trapianto al mondo di fegato maiale-uomo, ha funzionato per un mese - E' stato eseguito in Cina il primo xenotrapianto al mondo di fegato da maiale a uomo in un ricevente in vita, un paziente di 71 anni affetto da cirrosi correlata a epatite B e da carcinoma ... notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fegato Maiale Speranza L8217uomo