Fegato di maiale speranza per l’uomo? Il trapianto epatico che fa storia

Un uomo di 71 anni, affetto da un tumore epatico inoperabile e da una grave compromissione del fegato, è diventato il protagonista di un evento destinato a entrare nei libri di medicina. In Cina, un’équipe del First Affiliated Hospital of Anhui Medical University ha impiantato nel suo corpo un fegato di maiale geneticamente modificato, realizzando uno dei primissimi xenotrapianti epatici mai tentati su un paziente vivente. L’intervento, eseguito il 17 maggio 2024, ha utilizzato un organo di suino nel quale erano stati eliminati tre geni legati al rigetto e aggiunti sette geni umani per favorire la compatibilità immunologica e la corretta coagulazione del sangue. 🔗 Leggi su Panorama.it

