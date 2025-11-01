Federico Chiesa nel mirino del Napoli? Ipotesi prestito a gennaio per rilanciarsi in vista del possibile Mondiale

Il Napoli potrebbe piazzare un colpo di mercato di grande prestigio nel prossimo mercato invernale. Federico Chiesa sarebbe nuovamente finito nel mirino del club azzurro, pronto a tentare l’affondo già a gennaio. Il talento italiano, desideroso di ritrovare continuità e forma in vista del Mondiale del prossimo anno, potrebbe accettare un trasferimento temporaneo pur di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In un momento nero per il Liverpool, Federico Chiesa è inaspettatamente entrato nelle rotazioni dei titolari, dimostrando di essere l’unico in grado di portare un po’ di energia in un attacco da centinaia di milioni di euro. - facebook.com Vai su Facebook

Federico Chiesa on his future: “Obviously, I want to stay here and I want to win for Liverpool again”, told The Times. - X Vai su X

Napoli, Lino e Kubo nel mirino, Chiesa seguito dalle big della Serie A - Il prezzo, stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro, appare accessibile, ma resta il nodo dell’ingaggio e della condizione ... Segnala it.blastingnews.com

Napoli, permane la distanza per Ndoye. Se salta il rossoblù virata su Federico Chiesa - Il Napoli non perde tempo e punta dritto ai rinforzi per la prossima stagione, con il mirino puntato su Dan Ndoye. Da tuttomercatoweb.com

Chiesa escluso dal ritiro Liverpool: addio vicino e il Napoli ci pensa - Dopo la prima stagione molto deludente al Liverpool, Federico Chiesa è stato praticamente escluso dal progetto tecnico dei Reds in vista anche della prossima annata. Secondo tuttosport.com