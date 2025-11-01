Federico Chiesa nel mirino del Napoli? Ipotesi prestito a gennaio per rilanciarsi in vista del possibile Mondiale
Il Napoli potrebbe piazzare un colpo di mercato di grande prestigio nel prossimo mercato invernale. Federico Chiesa sarebbe nuovamente finito nel mirino del club azzurro, pronto a tentare l’affondo già a gennaio. Il talento italiano, desideroso di ritrovare continuità e forma in vista del Mondiale del prossimo anno, potrebbe accettare un trasferimento temporaneo pur di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In un momento nero per il Liverpool, Federico Chiesa è inaspettatamente entrato nelle rotazioni dei titolari, dimostrando di essere l’unico in grado di portare un po’ di energia in un attacco da centinaia di milioni di euro. - facebook.com Vai su Facebook
Federico Chiesa on his future: “Obviously, I want to stay here and I want to win for Liverpool again”, told The Times. - X Vai su X
Federico Chiesa nel mirino del Napoli? Ipotesi prestito a gennaio per rilanciarsi in vista del possibile Mondiale - Il Napoli potrebbe piazzare un colpo di mercato di grande prestigio nel prossimo mercato invernale. Lo riporta dailynews24.it
Serie A, la cessione sblocca l’affare Chiesa: Napoli anticipato - Le possibilità di tornare a vedere Federico Chiesa in Serie A a partire dalla prossima stagione aumentano giorno dopo giorno. Riporta calciomercato.it
Quote calciomercato Napoli, Chiesa occasione last-minute per il rilancio in Serie A - Dopo il trasferimento a Liverpool un anno fa, la sua esperienza in Premier League non è decollata come sperato. tuttomercatoweb.com scrive