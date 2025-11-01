Federico Chiesa nel mirino del Napoli? Ipotesi prestito a gennaio per rilanciarsi in vista del possibile Mondiale

Dailynews24.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli potrebbe piazzare un colpo di mercato di grande prestigio nel prossimo mercato invernale. Federico Chiesa sarebbe nuovamente finito nel mirino del club azzurro, pronto a tentare l’affondo già a gennaio. Il talento italiano, desideroso di ritrovare continuità e forma in vista del Mondiale del prossimo anno, potrebbe accettare un trasferimento temporaneo pur di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Federico Chiesa nel mirino del Napoli? Ipotesi prestito a gennaio per rilanciarsi in vista del possibile Mondiale - Il Napoli potrebbe piazzare un colpo di mercato di grande prestigio nel prossimo mercato invernale. Lo riporta dailynews24.it

Serie A, la cessione sblocca l’affare Chiesa: Napoli anticipato - Le possibilità di tornare a vedere Federico Chiesa in Serie A a partire dalla prossima stagione aumentano giorno dopo giorno. Riporta calciomercato.it

Quote calciomercato Napoli, Chiesa occasione last-minute per il rilancio in Serie A - Dopo il trasferimento a Liverpool un anno fa, la sua esperienza in Premier League non è decollata come sperato. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Federico Chiesa Mirino Napoli