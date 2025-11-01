Fecondazione assistita c' è la prima gravidanza con l’aiuto di un robot e dell’intelligenza artificiale
Ottenuta la prima gravidanza da fecondazione assistita grazie all’aiuto di un sistema di intelligenza artificiale e di un robot. Il risultato, sperimentale, è descritto sulla rivista The Lancet e si limita a un solo caso ma dimostra la fattibiltià della tecnica nei casi di infertilità maschile dovuta a un bassissimo numero di spermatozoi (azoospermia) La ricerca è stata condotta negli Stati. 🔗 Leggi su Feedpress.me
