Ottenuta la prima gravidanza da fecondazione assistita grazie all’aiuto di un sistema di intelligenza artificiale e di un robot. Il risultato, sperimentale, è descritto sulla rivista The Lancet e si limita a un solo caso ma dimostra la fattibiltià della tecnica nei casi di infertilità maschile dovuta a un bassissimo numero di spermatozoi (azoospermia) La ricerca è stata condotta negli Stati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fecondazione assistita, c'è la prima gravidanza con l’aiuto di un robot e dell’intelligenza artificiale