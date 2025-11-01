FdI sulle tensioni in giunta | Il Pri si sente in trappola

Anche Fratelli d'Italia, primo partito di opposizione, ha alzato le antenne dopo che il Pri cesenate ha parlato di frizioni in maggioranza. Capogruppo Marco Casali, come valuta la virata al centro della mozione repubblicana, l'apertura al dialogo con forze dell'opposizione e l'ammissione di disagi di coalizione? "Alla componente repubblicana, a cui riconosco rilevante cultura politica a prescindere dalle posizioni locali, questa situazione comincia a stare stretta". Quale situazione: il campo largo? No, quello, se esistesse, sarebbe legittimo e rispettabile. Io intendo le modalità con cui lo si tiene forzatamente insieme".

