FC 26 SBC Ultimate Scream | Marcus Rashford 86 OVR – Doppia Versione!

È stata rilasciata la SBC di Marcus Rashford Ultimate Scream, che ti permette di scegliere tra due diverse versioni della carta (Attaccante o Esterno). Entrambe le carte sono 86 OVR. Hai 21 giorni (20 giorni 23 ore 59 minuti) per completare le 4 sfide. Il Premio: 1 di 2 Ultimate Scream Rashford Pick (86 OVR). Completando la SBC, riceverai una scelta (Player Pick) tra: Marcus Rashford Ultimate Scream (86 OVR) – ATT. Marcus Rashford Ultimate Scream (86 OVR) – Esterno (RW). Nota: La versione scelta è Non Scambiabile. Le 4 Sfide da Completare. La SBC è moderatamente costosa, richiedendo fodder di rating alto (fino a 87 OVR) e l’utilizzo di ben tre carte Squadra della Settimana (TOTW). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

