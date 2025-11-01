FC 26 Obiettivo Live Rush Flash | Terrore Alato – Nick Scardina 84 OVR

È disponibile l’Obiettivo Live Flash “Terrore alato: Rush flash”, incentrato sull’omonimo evento Rush. Questo obiettivo ti permette di sbloccare il versatile centrocampista destroterzino Nick Scardina Ultimate Scream (84 OVR). Hai 6 giorni per completare 4 delle 5 sfide. Il Premio Finale. Completando 4 delle 5 sfide, otterrai: 1x Ultimate Scream Nick Scardina 84 OVR (Non Scambiabile).. Nota: Ogni sfida completata offre anche un Pacchetto gioc. oro raro 75+.. Dettagli Carta. Ruoli: RM (Centrocampista Destro) o RB, LB.. Mosse Abilità Piede Debole: 3 Stelle 3 Stelle.. Le 5 Sfide da Completare (Ne Bastano 4!). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Live Rush Flash: Terrore Alato – Nick Scardina (84 OVR)

