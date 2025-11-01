FC 26 Evoluzione | Il Titano Portoghese – Trasforma il Tuo DC in un Muro Difensivo! The Portuguese Backline Titan
È disponibile l’Evoluzione a pagamento “Il titano portoghese”, pensata per trasformare un Difensore Centrale (DC) in un’autorità fisica in campo. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Costo: 20.000 Crediti o 300 FC Points.. Durata: 21 giorni. Restrizioni Giocatore: GEN max: 81 OVR. Velocità max: 85. Posizione iniziale: DC. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. argento.. PlayStyle Aggiunti: Mastino, Affronta, Scivolata.. Potenziamenti e Ruoli PLUS. Questa Evoluzione applica i seguenti miglioramenti massimi: Valutazione generale (OVR): +5 (MAX: 85). Aggressività: +15 (MAX: 88). Forza: +12 (MAX: 88). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
