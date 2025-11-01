Fausto Rossi | Del Piero alla Juventus mi chiamava io provavo vergogna Ho gelato Messi e Neymar

Fausto Rossi racconta la sua carriera a Fanpage.it: dal vivaio della Juventus alle sfide con Messi e Neymar, tra sogni, cadute e rinascite, dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

"La rivalità tra me e Rossi? Quella è stata una rivalità che ha preso tutta Italia, una lotta che ha investito tutti i fan. Una sana rivalità" Max Biaggi - facebook.com Vai su Facebook

Brescia, Fausto Rossi:| 'Altro che Del Piero...' - Un gol alla Del Piero, ma non nominate il capitano della Juventus a Fausto Rossi altrimenti muore di vergogna. Riporta calciomercato.com

Agente Fausto Rossi:| 'E' della Juve, ma…' - Fausto Rossi ha iniziato la sua stagione a Vicenza, dove però ha collezionato pochissime maglie da titolare. calciomercato.com scrive

Consapevolezze – Rossi: “A testa alta, fino alla fine” - La passione per il calcio nata in un quartiere della “sua” Torino, il sogno bianconero, la malattia dei genitori e i sacrifici fatti: la lettera di Fausto Rossi a Consapevolezze. Lo riporta gianlucadimarzio.com