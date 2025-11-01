Fantacalcio 5 giocatori da schierare | Wesley può trovare il bonus
Dopo il turno infrasettimanale, domani, sabato 1 novembre, la Serie A è pronta a scendere nuovamente in campo. Sicuramente uno dei match più attesi è lo scontro diretto tra Milan e Roma che potrebbe dare un’impronta importante all’andamento di quest’annata. A tal proposito, ecco i 5 giocatori assolutamente da schierare in questa giornata al fantacalcio. Qui di seguito la lista: Wesley: il brasiliano sta vivendo un momento di forma incredibile, sta migliorando nella pulizia dei passaggi e dei cross. Proprio per questo motivo, il terzino giallorosso potrebbe portare bonus importanti contro il Milan, o con un assist o, magari, anche con un gol. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
