Da Nzola a Sebastiano Esposito: ecco i 5 attaccanti titolari che stanno facendo fatica a trovare continuità sotto porta. Il motivo? Calciano poco, pochissimo. E di conseguenza il gol non arriva: ecco perché gli attaccanti segnano così poco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fanno gli attaccanti, ma tirano pochissimo: Morata, Castro e...