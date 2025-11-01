Famiglia cristiana attacca Crozza | Prevost non ha un basso profilo

Altro che «pavido», che «ha paura dell’ombra sua». È un Papa che fa richiami forti e puntuali. Adesso basta dipingere papa Leone in questo modo. Va bene le critiche, va bene la satira, però quando si vuol far passare l’idea di un Pontefice senza lode e senza infamia, e rimpiangere sempre papa Francesco. Famiglia Cristiana non ci sta e reagisce. In un intervento a firma dei direttori, il settimanale cattolico dei paolini fa il punto sullo stile e i contenuti di Leone XIV, a volte considerato un Papa che non prende posizione su temi di attualità e che «ha persino paura della sua ombra: In questi giorni il Pontefice ha pronunciato discorsi di grande forza morale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

