Famiglia cristiana attacca Crozza | Prevost non ha un basso profilo

Liberoquotidiano.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro che «pavido», che «ha paura dell’ombra sua». È un Papa che fa richiami forti e puntuali. Adesso basta dipingere papa Leone in questo modo. Va bene le critiche, va bene la satira, però quando si vuol far passare l’idea di un Pontefice senza lode e senza infamia, e rimpiangere sempre papa Francesco. Famiglia Cristiana non ci sta e reagisce. In un intervento a firma dei direttori, il settimanale cattolico dei paolini fa il punto sullo stile e i contenuti di Leone XIV, a volte considerato un Papa che non prende posizione su temi di attualità e che «ha persino paura della sua ombra: In questi giorni il Pontefice ha pronunciato discorsi di grande forza morale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

famiglia cristiana attacca crozza prevost non ha un basso profilo

© Liberoquotidiano.it - Famiglia cristiana attacca Crozza: "Prevost non ha un basso profilo"

Approfondisci con queste news

Caro Crozza, hai sbagliato bersaglio. Leone XIV non è un Papa che non prende posizione - Altro che basso profilo come ha detto il comico che nella sua trasmissione "Fratelli di Crozza" in onda sul Nove ha imitato il Pontefice. Scrive famigliacristiana.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Cristiana Attacca Crozza