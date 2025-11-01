Falso profilo su un sito di incontri | vicini di casa accusati di stalking 2 indagati

Ferrara, 1 novembre 2025 – Insulti e minacce via social, richieste insistenti e intime, appostamenti, inseguimenti e, da ultimo, un falso profilo su un sito di incontri nel quale si offrivano prestazioni sessuali a nome della presunta vittima. Sono solo alcune delle condotte che la procura contesta a un uomo e una donna residenti in provincia, lui di 48 e lei di 66 anni. I due sono indagati a vario titolo per stalking, diffamazione, sostituzione di persona e simulazione di reato. I fatti finiti sotto la lente degli inquirenti si sarebbero verificati tra il 2022 e il 2025 ai danni di una vicina di casa dei due protagonisti, assistita dall’avvocato Giacomo Forlani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Falso profilo su un sito di incontri: vicini di casa accusati di stalking, 2 indagati

