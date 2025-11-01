Falsi incidenti a Brindisi | gli indagati salgono a 79 coinvolti anche avvocati e medici

BRINDISI – Fra i 79 indagati ci sono anche due avvocati, medici e medici legali. Un voluminoso avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato emesso a carico delle persone presumibilmente coinvolte in una serie di falsi incidenti, avvenuti per le vie di Brindisi fra il gennaio 2021 e il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

