Falsi avvisi di multe via mail il sindaco invita a fare attenzione | Si tratta di una truffa
Massima allerta dal Comune di Vasto riguardo a false comunicazioni. Nei giorni scorsi sono pervenute segnalazioni inviate tramite e-mail ordinaria, relative a presunte sanzioni per violazioni al Codice della strada con richieste di pagamento.Da qui il messaggio del sindaco Francesco Menna il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Attenzione alla nuova truffa dei verbali falsi. Diverse migliaia di automobilisti hanno trovato sul parabrezza – o nella casella della posta – falsi avvisi di contravvenzione che sembrano ufficiali in ogni dettaglio (numero di verbale, articolo del Codice del
Multe false, a Firenze preso il taroccatore dei verbali - Firenze, 1 ottobre 2025 – E' stata una passante a notare un uomo in via Oriani che stava mettendo delle multe sui parabrezza delle auto e a chiamare la polizia.
Falsi verbali di multe su auto in sosta - C'è una nuova truffa che sta interessando alcuni Quartieri di Firenze: quella dei falsi verbali lasciati sulle auto in sosta.
Multe false via mail o tramite Sms: occhio al sito clone di pagoPA - Nel corpo compaiono riferimenti a norme e articoli, l'importo e il numero di pratica.