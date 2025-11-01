Fallito e contento Luca Tramatzu al Piccolo Teatro Comico
“Fallito e contento” è il terzo spettacolo di Luca Tramatzu, stand-up comedian e autore satirico classe 1981. L'appuntamento è al Piccolo Teatro Comico venerdì 7 novembre alle 21. Con un passato di fallimenti esposti come opere d’arte e un’abilità unica nel trasformare ricordi, religione e ironia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
