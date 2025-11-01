Faenza | dal fango dell’alluvione a città Unesco
Sono 408 le città creative Unesco, in oltre 100 paesi del mondo. E da ieri tra queste c’è anche Faenza. Il riconoscimento è stato reso noto ieri, in concomitanza con la giornata mondiale delle città 2025, quando la direttrice Generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, ha designato 58 nuovi componenti della Rete delle Città Creative. Per l’Italia, in forza della candidatura presentata alcuni mesi fa dal Ministero degli Esteri, su proposta della commissione nazionale italiana Unesco presieduta da Antonio Patuelli, c’era Faenza per l’artigianato l’arte popolare, e La Spezia per il design. Entrambe sono state riconosciute entrando nella rete creata nel 2004 per promuovere la cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
