Fabregas non ci sta e difende il suo Como in TV | Alla gente piace parlare dei 100 milioni spesi

Il tecnico dei lariani si dice "scontento" per il pareggio al Maradona: "Quando giochi così devi vincere". E sull'episodio con Conte commenta: "Antonio è un allenatore feroce ma è un grande". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Se il Napoli si difende in casa con blocco basso nemmeno puoi pretendere. Oh ragazzi il Como era in casa del Napoli ed esce imbattuto e quello con l’amaro in bocca e lo state a contestare? Ma qua siamo tutti impazziti davvero. Ve l’ho detto che date Fabreg - X Vai su X

Contro il Como, il Parma ha giocato una partita di resistenza, di ordine e di sacrificio Poco possesso, pochi fronzoli, ma tanta sostanza La squadra di Mister Fabregas ha avuto quasi il 70% del possesso palla, ma ha creato molto meno di quanto ci si potesse a - facebook.com Vai su Facebook

Fabregas: «Il Napoli in campionato si sente più forte delle altre, questa partita si gioca sugli esterni» - Cesc Fabregas è intervenuto a Dazn e ha parlato della gara tra Napoli e Como che inizierà tra circa 30 minuti al Maradona. Scrive ilnapolista.it

Napoli-Como è Fabregas vs Conte: quello che Cesc ha imparato sul calcio e sulla vita da Antonio e tutte le differenze tra i due - Partiti male, i due poi iniziarono a stimarsi a vicenda e fecero le fortune di quell’edizione del Chelsea che vinse la Premier League e, l’anno dopo, la FA Cup. Secondo msn.com

Idee chiare, progetto, investimenti, giovani e "no" alle grandi. Il Como non è una favola, sta crescendo una vera big. Fabregas il condottiero, con alle spalle una società ... - Il Como è una delle realtà più intriganti della nostra Serie A e giorno dopo giorno sta crescendo sempre di più, avendo in testa idee molto chiare che presto porteranno il club al centro della scena ... tuttomercatoweb.com scrive