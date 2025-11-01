Fabregas | nessuna squadra ha mai pressato il Napoli così al Maradona solo il nome ti mette paura
Cesca Fabregas a Dazn «Contento fino a un certo punto, quando giochi così, devi vincere, altro step in avanti, giocato contro i campioni d’Italia, sono veramente foti, mi piace molto. Siamo andati a pressarlo, nessun squadra ha pressato il Napoli così. Con tre giocatori di 20 anni, due di 21 anni e uno di 22. So che la gente piace parlare di cento milioni spesi ma abbiamo fatto investimento su ragazzini, alcuni sono venuti a zero. Soddisfazione di venire a giocare qui, al Maradona che solo il nome ti mette paura. Mi hanno emozionato per 75 minuti e poi hanno saputo soffrire. Siamo tutti una famiglia, a mostrare questo spirito, dobbiamo continuare così». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
