Fabregas | Il Napoli in campionato si sente più forte delle altre questa partita si gioca sugli esterni
Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Napoli e Como che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Di seguito il suo intervento integrale. Fabregas: «Vogliamo isolare Politano e Neres, il Napoli si sente più forte delle altre». «Oggi voglio soprattutto molto coraggio, che si giochi con il cuore e ci si goda l'inesperienza. Io sono il primo che vuole vincere tutte le partite ma voglio farlo a nostro modo, giocando e con determinazione. Con convinzione in quello che facciamo. Oggi abbiamo 3 ragazzi di 20 anni, in generale il 50% della squadra ha massimo 21 anni.
